الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 27 ديسمبر 2023 |
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حماس تنفي تصريحات الحرس الإيراني بشأن "طوفان الأقصى"

منذ 4 دقائق
عناصر من حركة حماس

عناصر من حركة حماس

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نفت حركة حماس، يوم الأربعاء، صحة ما ورد على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بشأن عملية “طوفان الأقصى” ودوافعها.

وقالت حماس في بيان “أكدنا مرارا دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى، وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى”.

وجاء في البيان “تنفي حركة المقاومة الإسلامية حماس صحة ما ورد على لسان المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، العميد رمضان شريف؛ فيما يخص عملية طوفان الأقصى ودوافعها”.

وأكدت حماس “أن كل أعمال المقاومة الفلسطينية، تأتي رداً على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدسات”.

وفي وقت سابق، يوم الأربعاء، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف إن عمليات طوفان الأقصى هي واحدة من أعمال الثار التي نفذها محور المقاومة انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، على ما نقلت وسائل إعلام رسمية.

    المصدر :
  • وكالات

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