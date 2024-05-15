حماس تنفي تورطها في مؤامرة تخريبية ضد الأردن

في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، تثير تقارير تهم تورط حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين في مؤامرة تخريبية ضد المملكة الأردنية الهاشمية مخاوف جديدة وتساؤلات مستقبلية. بعد تأكيد مصادر أردنية عن إحباط عملية تهريب أسلحة وكشف مؤامرة محتملة، جاء بيان من حركة حماس ينفي فيه أي علاقة لها بالأحداث المذكورة، مؤكدة على عدم تورطها في أي نشاط مشبوه داخل الأراضي الأردنية.

وأكدت في بيان، اليوم الأربعاء، ألا علاقة لها بأي أعمال “تخريبية” تستهدف الأردن، مشددة على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول.

“مواجهتنا محصورة بإسرائيل”

كما أبدت ” استهجانها للتسريبات الإعلامية التي تشير إلى علاقة الحركة بأعمال وصفت بأنها تخريبية تم التخطيط لتنفيذها على الأراضي الأردنية”.

وشددت على أن سياسة الحركة “ثابتة وواضحة في حصر مواجهتها” مع إسرائيل.

خلية إخوان

أتى ذلك، بعدما كشف مصدران أردنيان مطلعان أن عمان أحبطت مؤامرة تخريبية لزعزعة الأمن في البلاد في مارس الماضي.

كما كشفا أن السلطات الأردنية أحبطت تهريب أسحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس، وفق ما نقلت رويترز.

إلى ذلك، أشارا إلى أنه تم ضبط الأسلحة عندما ألقي القبض على أعضاء في الخلية، وهم أردنيون من أصول فلسطينية، في أواخر مارس. وقالا إن المؤامرة كانت تستهدف زعزعة استقرار الأردن الذي يمكن أن يصبح نقطة توتر إقليمية في أزمة غزة إذ يستضيف قاعدة عسكرية أميركية ويشترك في الحدود مع إسرائيل، وكذلك سوريا والعراق حيث توجد فصائل مدعومة إيرانيا.

ووفقا للمصدرين الأردنيين، كان معظم التدفق السري للأسلحة موجها إلى الأراضي الفلسطينية المجاورة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

لكنهما قالا إن بعض الأسلحة، بما في ذلك تلك التي تم ضبطها في مارس، كانت موجهة للاستخدام في الأردن من قِبل خلية إخوانية متحالفة مع حماس.

يذكر أنه خلال العام الماضي، أعلنت عمان مرارا إحباط العديد من محاولات تهريب أسلحة ومخدرات، نفذها متسللون مرتبطون بالميليشيات الإيرانية في سوريا.

إلا أن الشهرين الماضيين شهدا توتراً ملحوظاً بين عمان وطهران، التي نفت سابقا تورطها في عمليات التهريب هذه، لاسيما بعد الهجوم بمئات الصواريخ والمسيرات الذي نفذته نحو إسرائيل، ورد الأخيرة أيضا.