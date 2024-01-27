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حماس تُدين تهديدات إسرائيل ضد الأونروا

منذ ساعة واحدة
قافلة للأونروا قرب معبر رفح

قافلة للأونروا قرب معبر رفح

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أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت 27 كانون الثاني/يناير، عن إدانتها بشأن التهديدات الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إثر اتهامها موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر.

وقالت الحركة في بيان: “ندعو الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات إسرائيل”.

ويأتي بيان حماس في أعقاب تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، الذي قال إن بلاده ستسعى لمنع الوكالة من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وكتب كاتس عبر منصة “إكس”، “تويتر” سابقا، أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان “ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة” التي تلي الحرب.

وأضاف أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.

وكانت عدة دول غربية أعلنت وقف دعمها للأونروا، في أعقاب اتهام بعض من أعضاء الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجوم حماس على إسرائيل قبل أكثر من 3 أشهر.

المصدر: سكاي نيوز

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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