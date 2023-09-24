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حماس: شهيدان فلسطينيان برصاص قوات الإحتلال في مخيم نور شمس

منذ 18 دقيقة
عناصر من حركة حماس

عناصر من حركة حماس

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نقلت وكالة “رويترز” عن مسعفين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قوات إسرائيلية قتلت اثنين من الفلسطينيين أحدهما ينتمي للحركة في عملية توغل بمخيم نور شمس بالضفة الغربية صباح اليوم .

وقال المسعف نجيب أديب إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم نور شمس قرب مدينة طولكرم وتلا ذلك تبادل لإطلاق النار.

ونقلت “رويترز” عن بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ “حملة لمكافحة الإرهاب” في المخيم ودمر غرفة لإدارة أعمال قتالية واكتشف عشرات العبوات الناسفة الجاهزة للاستخدام ومكونات صنع قنابل.

وقال الجيش : “خلال الحملة، قام بعض المشتبه فيهم بإلقاء العبوات وبإطلاق النار نحو القوات التي ردت بإطلاق النار ورصدت إصابة عدد من المسلحين، كما جرح جني اسرائيلي”.

وقالت حماس إن “أحد الشهيدين عنصر تابع لجناحها العسكري”. ولم يصدر أي تعليق بعد بشأن انتماء القتيل الآخر.

ومع بزوغ الشمس في مخيم نور شمس تفقد السكان الطرق والبنية التحتية والمباني المتضررة خلال العملية التي قال شهود إنها استمرت نحو ست ساعات.

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