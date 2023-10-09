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حماس: قطر تتوسط لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع إسرائيل

منذ 5 دقائق
من عملية "طوفان الأقصى"

من عملية "طوفان الأقصى"

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كشف مصدر في حماس عن وساطة متقدمة تقودها قطر لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع إسرائيل.

وقال المصدر لوكالة أنباء “شينخوا”، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الدوحة تسعى بدعم أميركي إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن النساء الإسرائيليات اللواتي تأسرهن حماس مقابل الأسيرات الفلسطينيات في سجون إسرائيل.

وتابع أن قياديا في حماس أبلغ قطر عدم ممانعة الحركة إجراء الصفقة على أن تضمن الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن 36 أسيرة من سجون إسرائيل.

ولم يصدر أي بيان رسمي في قطر بشأن هذه المعلومات حتى الآن.

100 محتجز لدى حماس

ويوم أمس أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن وجود نحو 100 محتجز لديها. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي على لسان أمينها العام زياد النخالة عن احتجاز الحركة 30 إسرائيليا.

يذكر أن فصائل فلسطينية شنت هجوما واسعا مباغتا من غزة على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع فجر السبت الماضي ما أسفر عن مقتل أكثر من 700 إسرائيلي.

وردت إسرائيل بشن عملية عسكرية أسقطت أكثر من 500 قتيل في غزة والضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

 

 

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