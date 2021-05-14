“حماس”: ما يحدث في كلّ الأراضي الفلسطينية مفتاح النصر

أكد نائب رئيس حركة حماس أن المقاومة قادرة على مفاجأة الجيش الإسرائيلي وما يحدث في كلّ الأراضي الفلسطينية هو مفتاح النصر.

في الموازاة، أكد رئيس حركة حماس في خارج فلسطين، خالد مشعل، أن مطالب “حماس” لوقف التصعيد العسكري هي “خروج الاحتلال من الأقصى، والسماح لشعبنا والمصلين بحرية العبادة والتواجد في المسجد الأقصى”، و”التوقف عن جريمتهم بتهجير أهالي حي الشيخ جراح”، و”الإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في التصعيد الأخير”، و”يوقفوا عدوانهم عن غزة”.

ولفت مشعل، إلى أن مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة يعملون على وساطة، لاحتواء التصعيد.

واعتبر مشعل أن “الاحتلال الإسرائيلي لعب بالنار، وفجّر الأزمة الحالية باقتحامه المسجد الأقصى”، مشيراً إلى أن المقاومة في غزة “أنذرت إسرائيل، عدّة أيام، لوقف عدوانها على القدس”.