حماس: مسيرة الأعلام بالقدس ستكون صاعق انفجار لمعركة جديدة

حذرت حركة حماس من انهيار اتفاق وقف النار بسبب مسيرة الأعلام المنوي تنظيمها غدا بالقدس، معتبرة إياها بمثابة صاعق انفجار لمعركة جديدة.

قال المتحدث باسم حركة “حماس” عبد اللطيف القانوع اليوم الإثنين إن مسيرة الاعلام المنوي تنظيمها يوم غد الثلاثاء ستكون بمثابة صاعق انفجار لمعركة جديدة.

وأضاف القانوع في تصريح صحفي اليوم الاثنين:” ما يسمى مسيرة الأعلام المنوي تنفيذها غداً من قبل قطعان المستوطنين بمثابة صاعق انفجار لمعركة جديدة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى”.

وحث المتحدث باسم “حماس” أهالي القدس والداخل للاستنفار والتصدي للمستوطنين بمختلف الوسائل والأدوات، مؤكداً ان الشعب الفلسطيني ومقاومته ستكون خلف سكان القدس لإفشال مخططات الاحتلال.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وافقت على طلب منظمات اليمين الإسرائيلية تنظيم مسيرة بالقدس الشرقية يتم خلالها رفع الأعلام الإسرائيلية.

وكان من المقرر أن تنظم المسيرة الشهر الماضي، بمناسبة ذكرى احتلال القدس الشرقية وفق التقويم العبري، ولكن جرى تأجيلها إثر العدوان على غزة .

ورفضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر طلب منظمات اليمين الإسرائيلية تنظيمها يوم الخميس الماضي ولكن تحت ضغط رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو تمت الموافقة على تنظيمها غدا الثلاثاء.