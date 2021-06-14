الجمعة 9 ذو الحجة 1443 ﻫ - 8 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حماس: مسيرة الأعلام بالقدس ستكون صاعق انفجار لمعركة جديدة

14 - يونيو - 2021
تحذير من انفجار الأوضاع بسبب مسيرة الأعلام

تحذير من انفجار الأوضاع بسبب مسيرة الأعلام

A A A
طباعة المقال

حذرت حركة حماس من انهيار اتفاق وقف النار بسبب مسيرة الأعلام المنوي تنظيمها غدا بالقدس، معتبرة إياها بمثابة صاعق انفجار لمعركة جديدة.

قال المتحدث باسم حركة “حماس” عبد اللطيف القانوع اليوم الإثنين إن مسيرة الاعلام المنوي تنظيمها يوم غد الثلاثاء ستكون بمثابة صاعق انفجار لمعركة جديدة.

وأضاف القانوع في تصريح صحفي اليوم الاثنين:” ما يسمى مسيرة الأعلام المنوي تنفيذها غداً من قبل قطعان المستوطنين بمثابة صاعق انفجار لمعركة جديدة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى”.

وحث المتحدث باسم “حماس” أهالي القدس والداخل للاستنفار والتصدي للمستوطنين بمختلف الوسائل والأدوات، مؤكداً ان الشعب الفلسطيني ومقاومته ستكون خلف سكان القدس لإفشال مخططات الاحتلال.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وافقت على طلب منظمات اليمين الإسرائيلية تنظيم مسيرة بالقدس الشرقية يتم خلالها رفع الأعلام الإسرائيلية.

وكان من المقرر أن تنظم المسيرة الشهر الماضي، بمناسبة ذكرى احتلال القدس الشرقية وفق التقويم العبري، ولكن جرى تأجيلها إثر العدوان على غزة .

ورفضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر طلب منظمات اليمين الإسرائيلية تنظيمها يوم الخميس الماضي ولكن تحت ضغط رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو تمت الموافقة على تنظيمها غدا الثلاثاء.

    المزيد من أخبار العالم

    روسيا تستخدم الفيتو ضد تمديد إرسال مساعدات أممية لسوريا
    محادثات مثمرة بين صندوق النقد ومصر حول قرض جديد
    رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي
    بايدن يعلن زيارة سفارة اليابان للتعزية في وفاة آبي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
    اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد