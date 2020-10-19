حمدوك يشكر ترامب ويؤكد: السودان لم يساند أبداً الإرهاب

أشاد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بما اعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تطلعه الى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، مؤكدا أن الخرطوم لم تساند أبدا الإرهاب.

وقال رئيس الوزراء السوداني: نشكر الرئيس الأمريكي على تطلعه لإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب الذي أضر ببلادنا، وبينما نقترب من التخلص من أثقل تركة النظام البائد نؤكد على أننا شعب محب للسلام ولم يكن أبداً مسانداً للإرهاب.

وتابع، نتطلع لقيام الرئيس الأمريكي بإخطار الكونجرس بقرار رفع اسم بلادنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكان الرئيس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اكد من خلال تغريدة أن اسم السودان سيرفع من قوائم الدول الراعية للإرهاب بمجرد دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم.