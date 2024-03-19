حملة اعتقالات.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مناطق في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في نابلس والخليل وقلقيلية وبيت لحم بالضفة الغربية إضافة إلى قرية قرب القدس، حيث تم اعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين.

حيث أقدم الاحتلال بعد منتصف الليل على اقتحام منطقة زواتا غرب نابلس حيث قام بمداهمة بنايات سكنية.

في الأثناء اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية، ودهمت عددا من المنازل واعتقلت مواطنا فلسطينيا، بينما اقتحمت وحدة أخرى من قوات الاحتلال جبل الشريف ودوار الرحمة في مدينة الخليل.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي قرية العيسوية في القدس واعتقل عددا من الفلسطينيين، وكذلك بلدة الخضر ومخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية.

من جهة أخرى، هاجم مستوطنون متطرفون منازل ومركبات لفلسطينيين بين قريتي بورين ومادما جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأكدت مصادر محلية أن المستوطنين هاجموا بالحجارة منزلا لعائلة الهندي بمنطقة الجسر الواصل بين القريتين، واعتدوا على مركبات الفلسطينيين، ثم وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الموقع وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع دون وقوع إصابات.

على صعيد آخر، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش قوله إن تعزيز الاستيطان هو الرد المناسب على عقوبات الاتحاد الأوروبي، بينما قال وزير متطرف آخر هو إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي إن مئة ألف إسرائيلي حصلوا على رخصة لحمل السلاح منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وأكد بن غفير أنه يسعى لتسليح المزيد منهم وفق تعبيره.