حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مناطق الضفة الغربية بفلسطين المحتلة، وأصيب 4 فلسطينيين بينهم طفل، الأحد، واعتقل عدد آخر خلال اقتحام عدوان جديد نفذته قوات الاحتلال في مناطق بالضفة الغربية المحتلة والقدس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع “إصابة بالرصاص الحي في القدم لشاب يبلغ من العمر 18 عاما” خلال اقتحام مدينة نابلس.

وأضافت أن طواقمها تعاملت أيضا مع “إصابة شاب بشظايا الرصاص في القدم خلال مواجهات شهدها مخيم بلاطة شرقي نابلس”، إضافة إلى “إصابة طفل 4 سنوات نقل إلى مستشفى رفيديا”.

واقتحمت قوة عسكرية تابعة للاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت مخيم بلاطة وانتشرت في أزقته، فاندلعت مواجهات مع السكان والمقاومين أدت إلى وقوع الإصابات.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “شابًا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة”.

ونفذت قوات الاحتلال الأحد عمليات دهم واعتقالات واسعة طالت عددا من الفلسطينيين الذي جرى اقتيادهم إلى مراكز وأقبية التحقيق.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت نحو 6512 مواطنا من الضفة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان صحفي الأحد، أن حصيلة الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تنفذ خلال حملات الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والقتل العمد، والاستيلاء على المركبات وسرقة الأموال.

وتصاعدت وتيرة العدوان وعمليات الدهم اليومية في الضفة مع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة مخلفة 381 شهيدا ونحو 3 آلاف و 400 جريح، وقرابة 6500 معتقل، وفق معطيات رسمية فلسطينية.