حملة بايدن: الدعوات لإعادة فرز أصوات ولاية ويسكونسن مثيرة للشفقة

أكدت حملة الديمقراطي جو بايدن أن الدعوات لإعادة فرز أصوات ولاية ويسكونسن مثيرة للشفقة. وأشارت إلى أن الأمر واضح وبسيط وهو أن المرشح الجمهوري دونالد ترمب خسر ويسكونسون ويخسر ميشيغن والرئاسة.

توازياً، أشار جو بايدن إلى أنه يجب احتساب كل صوت ولن يسلب أحد ديمقراطيتنا. كما دعا بايدن لتنحية الخلافات جانبا بعد نهاية الانتخابات.

وفي وقت سابق، قال بايدن إن الإقبال على التصويت كان استثنائيا، بعدما شارك ما يقارب 150 مليون ناخب.

وأضاف بايدن، في كلمة ألقاها بولاية ديلاوير، أنه لن يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة قبل انتهاء فرز الأصوات، لكنه قال إن “كل المؤشرات تشير إلى الإقبال على الفوز”.

وأكد أن الشعب وحده هو الذي سيقرر من سيصبح رئيسا للولايات المتحدة، قائلا إنه سيعملُ لصالح الجميع في حال تمكن من الفوز.

وأورد أن رئاسة الولايات المتحدة ليست مؤسسة حزبية، قائلا إنها تستوجب العناية بكافة الأميركيين “هناك استقطاب كبير، ويجبُ ألا نعامل بعضنا البعض مثل الأعداء”.

وأكد ثقته بما ستؤول إليه الأمور في ولاية بنسلفانيا التي يتقدم فيها المرشح الجمهوري، دونالد ترامب حتى الآن.