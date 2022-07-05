حملة تبرعات في بولندا لشراء "مسيرة" لأوكرانيا

لم يقتصر دعم أوكرانيا على الحكومات الغربية فقط، فقد دخل مواطنو بولندا في تحدٍّ كبير من أجل جمع الأموال بهدف شراء طائرة درون (مسيرة) لأوكرانيا كدعم لها في حربها ضد روسيا.

خطوة بولندية مماثلة لتلك التي قام بها المواطنون في ليتوانيا المجاورة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلن القائمون على جمع الأموال أنه تم حتى الآن جمع نحو 1.3 مليون يورو (36. 1 مليون دولار).

وهذا المبلغ يمثل ربع ثمن الطائرة، التي تتكلف نحو 5 ملايين يورو، فيما ستستمر حملة جمع الأموال حتى نهاية يوليو/تموز الجاري.

يشار إلى أن التضامن مع أوكرانيا قوي للغاية في بولندا. وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن بولندا استقبلت أكثر من مليوني لاجئ.

وكان مواطنو ليتوانيا، البالغ عددهم نحو 8. 2 مليون نسمة، قد جمعوا في بداية يونيو/حزيران الماضي أموالا كافية لشراء طائرة بيرقدار خلال بضعة أيام.

وتأثرا بهذه الحملة، قامت شركة بايكار التركية بمنح ليتوانيا الطائرة مجانا بحيث يمكن استخدام الأموال لأغراض أخرى.

في الأيام الأولى للحرب الروسية في أوكرانيا، حققت المسيرات نجاحات مذهلة.

فتقر الأوكرانيون إلى الأسلحة اللازمة لإسقاطهم، وقال أحد الجنود لصحيفة صنداي تايمز: “لا يمكننا رؤية الطائرات الروسية المسيرة، لكنها قادرة على رؤيتنا. الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو الاختباء”.

وتقلل القوات الأوكرانية الآن من استخدامها للطائرات المسيرة لأن القوات الروسية تسقطها بسهولة أكبر، ويمكن أن يكون فقدان هذه الطائرات مكلفا، ففي الوقت الذي تبلغ فيه تكلفة الطائرات المسيرة ذات الاستخدام الواحد مثل سويتش بليد وفونيكس جوست عدة آلاف من الدولارات لكل منها، فإن الطائرات المسيرة من طراز بيرقدار تي بي 2 يمكن أن تكلف ما بين 1-2 مليون دولار لكل واحدة.