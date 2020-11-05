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حملة ترامب قد ترفع دعاوى قضائية في ولايتين اضافيتين

منذ ساعة واحدة
ترامب

ترامب

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نقلت شبكة CNN عن مصادر أن حملة الرئيس الأمريكي الحالي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب قد ترفع دعاوى قضائية فيما يتعلق بفرز الأصوات في ولايتي أريزونا ونيفادا.

وحسب القناة، فإن الجمهوريين لا يسعون لمراجعة نتائج التصويت فقط، بل ولإبطاء عملية فرز الأصوات في هاتين الولايتين.

ونقلت “سي إن إن” عن مصدر آخر أن حملة ترامب ستطالب “طبعا” بإعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا أيضا إذا خسر المرشح الجمهوري فيها. وذكّرت القناة بأن ترامب مؤهل لفعل ذلك إذا كانت الفجوة بينه وبين منافسه أقل من 0,5٪.

سبق أن رفعت حملة ترامب دعاوى قضائية تطالب بوقف مؤقت لفرز الأصوات في ولايتي بنسلفانيا وميشيغان وإعادة فرزها في ولاية ويسكونسن، يبما طالبت في دعواها أمام محكمة في جورجيا موظفي اللجان الانتخابية بالالتزام بقانون فرز وتخزين الأصوات التي تصل بالبريد.

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