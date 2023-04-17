حميدتي يدعو المجتمع الدولي للتدخل لمواجهة "جرائم البرهان"

قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، في تغريدة على تويتر، الاثنين، إنه يجب على المجتمع الدولي التحرك الآن والتدخل ضد “جرائم” رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، واصفا إياه بأنه “إسلامي متطرف يقوم بقصف المدنيين من الجو”.

وأضاف في التغريدة “جيشه يشن حملة وحشية ضد الأبرياء، يقصفهم بطائرات الميج”.

كثفت دول عربية ودول مجاورة ومنظمات إقليمية جهودها من أجل التوسط لوقف القتال الدائر في السودان.

وعرضت مصر الوساطة، كما أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالين مع البرهان وحميدتي ودعا إلى إنهاء التصعيد العسكري. وأكد الوزير دعوة الرياض للتهدئة.

ودعت الولايات المتحدة والصين وروسيا ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى إنهاء فوري للأعمال القتالية التي تهدد بتفاقم حالة عدم الاستقرار في منطقة تشهد توترا بالفعل.