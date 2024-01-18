حوادث متلاحقة قبالة اليمن.. تقارير وتحذيرات بشأن 3 هجمات جديدة

كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس، أنّها تلقت تقريرًا عن واقعة على بعد 115 ميلًا بحريًا جنوب شرقي مدينة عدن في اليمن.

وأضافت في مذكرة تحذيرية أنّ السلطات تحقق في الأمر.

وكانت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، أنّ ناقلة بضائع سائبة مملوكة للولايات المتحدة وترفع علم جزر مارشال أبلغت عن اقتراب أربع طائرات مسيرة منها وإحاطتها على بعد نحو 87 ميلًا جنوب شرقي المكلا في اليمن.

وأضافت أمبري في مذكرة تحذيرية: “تم الإبلاغ عن سقوط إحدى الطائرات المسيرة في الماء. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات. لم تتضرر الناقلة وواصلت رحلتها”.

وذكرت شركة الأمن البحري أن الطائرات المسيرة ظلت قريبة من الناقلة، مشيرة إلى أنّ هذا هو الحادث الثاني الذي تتعرض له السفينة التي لم يتم الكشف عن اسمها.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أيضًا إنها تلقت تقريرًا عن واقعة على بعد 85 ميلًا بحريًا جنوب شرقي الشحر باليمن. ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

وأدت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن في المنطقة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا وإثارة قلق قوى كبرى.

ويقول الحوثيون إنهم يفعلون ذلك تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة وهددوا بتوسيع هجماتهم.

وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الهجمات على أهداف للحوثيين لتقليل قدرتهم على شن هجمات في البحر الأحمر.