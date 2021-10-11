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حياة رئيس صربيا في خطر بسبب مافيا المخدرات

منذ ساعة واحدة
ألكسندر فولين

ألكسندر فولين

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قال وزير الداخلية الصربي أن حياة رئيس صربيا في خطر، بسبب تهديدات مافيا المخدرات.

وقال وزير الداخلية ألكسندر فولين، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، إن حياة الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش مهددة بسبب محاربة مافيا المخدرات.

وأضاف: “لقد كشفنا النقاب عن مجموعة كبيرة ووحشية وخطيرة للغاية. وبسبب عدم معرفة عدد جرائم القتل حتى الآن، تشمل التهمة حتى الآن سبع جرائم قتل. وأنا متأكد من أنه سيتم الكشف عن المزيد خلال هذه العملية”.

ووفقا له، فإن زعماء العصابة الهاربين، بمن فيهم زعيم “عشيرة كافاش للمخدرات” من الجبل الأسود، رادو زفيتسر، ما زالوا هاربين.

وتابع: “لذلك فإن أمن الرئيس فوسيتش في خطر. وكل من هؤلاء المسؤولين عن المخدرات يعلمون أنه في حالة مقتل وزير الداخلية، فسيتم استبداله من خلال البرلمان في غضون شهر أو شهرين. أما إذا قتلوا ألكسندر فوتشيتش سيقتلون شخصا سياسيا يضمن الاستقرار السياسي لصربيا ويوحد غالبية الرعايا السياسيين من حوله وغالبية المواطنين الصرب يثقون به ثقة مطلقة”.

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