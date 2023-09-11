فجر مسؤول أمريكي مفاجأة عن وضع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووضعه تحت المراقبة بسبب المخاوف الأمنية.

وأكد المستشار السابق الوزارة الدفاع الأمريكية، دوغلاس ماكغريغور، على ضرورة وضع زيلينسكي، تحت الحراسة المستمرة بسبب المخاوف على حياته.

وقال المسؤول السابق في البنتاغون إن هناك حاليا الكثير من المناقشات في القوات الأوكرانية حول التخلص من زيلينسكي.

وأشار إلى أن زيلينسكي يخضع للمراقبة طوال الوقت لأنه ابتعد عن رعاته القدامى لصالح رعاته الغربيين الجدد .

وأكد أن هذا حدث عندما سمح زيلينسكي باعتقال رجل الأعمال الأوكراني، إيغور كولومويسكي، الذي ساعده في استلام منصب الرئيس.

وصرح زيلينسكي، في وقت سابق، أنه بدأ يشك في صدق بعض حلفاء كييف الغربيين، الذين زعموا أنهم سيدعمون دائما القوات الأوكرانية.