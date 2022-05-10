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حُرموا من العلاج.. الصحة العالمية تعلن وفاة 3000 شخص على الأقل في أوكرانيا

10 - مايو - 2022
نقل مصاب في مدينة ميكولاييف - رويترز

نقل مصاب في مدينة ميكولاييف - رويترز

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أفاد هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا اليوم الثلاثاء باأن ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص توفوا في أوكرانيا لعدم تمكنهم من الحصول على أدوية لعلاج الأمراض المزمنة.

وأضاف كلوج، في اجتماع إقليمي حضره ممثلو 53 دولة عضوا بالإضافة إلى زملاء كبار من منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة وثقت حتى الآن حوالي 200 هجوم في أوكرانيا على مرافق الرعاية الصحية، وأن عدد المستشفيات المستمرة في العمل قليل جدا. وأوضح في كلمة أن “40 بالمئة من الأسر لديها فرد واحد على الأقل بحاجة إلى علاج من مرض مزمن لم يعد بإمكانه العثور عليه، مما تسبب في ما لا يقل عن 3000 وفاة مبكرة كان من الممكن تجنب حدوثها”، مشيرا إلى أمراض مثل فيروس نقص المناعة المكتسب ( الإيدز) والسرطان.

وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنهم يجمعون أدلة لإجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة في هجمات شنتها روسيا وتقول المنظمة إنها وثقتها.

وسيناقش أعضاء المنظمة خلال الاجتماع الذي يُعقد في كوبنهاجن ويحضره كثير من أعضاء منظمة الصحة العالمية عبر الإنترنت اتخاذ تدابير ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، بما في ذلك احتمال إغلاق مكتب إقليمي رئيسي في موسكو.

    المصدر :
  • رويترز

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