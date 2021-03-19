خاتمي: على جميع السياسيين الاعتذار للشعب

قال الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، في بيان بمناسبة عيد النوروز إن “على جميع السياسيين، سواء أولئك الذين في السلطة أو خارجها، وكانوا ذا صلاحيات كبيرة أو ليست لديهم صلاحيات، الاعتذار للشعب”، وفق ما ذكر “إيران إنترناشونال” على تويتر الجمعة.

يذكر أن عمال وموظفي شركة إطلاق وتشغيل الصناعات النفطية في المرحلتين 20 و21 بالمصفاة الثامنة في مشروع بارس الجنوبي، كانوا تجمعوا الخميس، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على مشاكل ذات أبعاد نقابية.

وقد خرجت هذه المسيرات الاحتجاجية، قبل 3 أيام في موقع المصفاة الثامنة، بسبب الخصم من الرواتب، وعدم دفع التأمينات، والغذاء غير المناسب، والتهديدات، وفصل عدد من الموظفين. كما ذكر العمال والموظفون المتظاهرون أنهم سلكوا كافة السبل القانونية، مثل الرجوع إلى مسؤولي المصفاة ومديري مكتب التوظيف، غير أنهم لم يتلقوا أي إجابة محددة حتى الآن، وفق “إيران إنترناشونال”.

يشار إلى أن العمال يتجمعون منذ 3 أيام للمطالبة بحقوقهم، ويقولون إنهم يعتزمون الاستمرار في الإضراب حتى يحققوا جميع مطالبهم القانونية.

إقليم بلوشستان يغلي

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، اندلعت احتجاجات متفرقة في مناطق إقليم بلوشستان، جنوب شرقي إيران.

وكانت السلطات الإيرانية عمدت إلى قطع الإنترنت عن المنطقة، من أجل محاصرة الغضب الذي تأجج خلال الفترات الماضية.

يذكر أنه منذ 23 فبراير الفائت اندلعت احتجاجات واسعة في الإقليم بعد مقتل حوالي 10 أشخاص بنيران الحرس الثوري، وفق مواقع محلية و”حملة النشطاء البلوش”.

تخوف من توسع الاحتجاجات

ولاحقاً اندلعت احتجاجات كبيرة أمام مبنى قائم مقامية سراوان في بلوشستان، وسيطر المحتجون على المبنى، بعد سقوط 10 قتلى في سراوان، تجمعوا احتجاجاً على منعهم من تهريب وبيع الوقود عبر الحدود الباكستانية. فيما أظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على مواقع التواصل اقتحام محتجين غاضبين للمكتب.

يشار إلى أن السلطات الإيرانية تتخوف من توسع الاحتجاجات في المنطقة، لا سيما في ظل الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي بالنسبة للآلاف من سكان الإقليم، وذلك بحسب “العربية”.