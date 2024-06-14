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خاتمي يدعم بزشكيان ويستنكر رفض استبعاد مرشحي الرئاسة الإيرانية

منذ 7 دقائق
محمد خاتمي

محمد خاتمي

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انتقد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي زعيم الإصلاحيين، أمس الخميس، “مجلس صيانة الدستور” بسبب استبعاد قائمة طويلة من المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وأعلن خاتمي دعمه للمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، في انتخابات الرئاسة المبكرة التي ستجري في إيران، أواخر الشهر الجاري، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وقال خاتمي: “التقيت المرشح للانتخابات الرئاسية الإصلاحي مسعود بزشكيان وبحثت معه الأوضاع في البلاد في ظل المنافسة الانتخابية”.

وأضاف خاتمي في بيان: “سأصوت لمسعود بزشكيان، وكما قلت قبل التأكد من مؤهلات المرشحين فإنني أعتبر نفسي ملتزماً بدعم مرشحي جبهة الإصلاح”.

وأعرب خاتمي عن أسفه للرفض “غير المبرر”، حسب وصفه، للعديد من المرشحين المستحقين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية.

وكان خاتمي قد التقى على هامش مؤتمر صباح الخميس مسعود بزشكيان برفقة المرشح الإصلاحي المستبعد من سباق الانتخابات إسحاق جهانغيري.

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    المصدر :
  • إرم نيوز

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