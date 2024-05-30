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خارجية الاحتلال تشجب التحرك السلوفيني صوب الاعتراف بدولة فلسطينية

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 30 - مايو - 2024 7:12 مساءً
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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ندد وزير الخارجية الإسرائيلي بقرار الحكومة السلوفينية اليوم الخميس 30 أيار/مايو 2024، الموافقة على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إن القرار، الذي يتطلب موافقة البرلمان السلوفيني، يكافئ حماس على القتل والاغتصاب، في إشارة إلى هجوم الذي شنته الحركة الفلسطينية في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل شنت بعده إسرائيل حربا على غزة.

وقال كاتس في بيان إن ذلك تعزيز أيضا لإيران، العدو اللدود لإسرائيل، ويضر “بالصداقة الوثيقة بين الشعبين السلوفيني والإسرائيلي”.

وأضاف “آمل أن يرفض البرلمان السلوفيني هذه التوصية”.

    المصدر :
  • رويترز

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