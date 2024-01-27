خارجية الصين: مشكلة تايوان أكبر تهديد للعلاقات الصينية - الأمريكية

اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت 27 يناير/كانون الثاني، خلال مباحثات أجراها مع مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، على أن قضية “استقلال تايوان” ستكون أكبر خطر على العلاقات الصينية الأمريكية.

ويأتي الاجتماع بعد أكثر من شهرين من لقاء جمع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) التي عُقدت في سان فرانسيسكو.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن وانغ وسوليفان اتفقا على التعامل بشكل مناسب مع القضايا المهمة والحساسة في العلاقات الأمريكية الصينية، وعلى أن “يبقى (شي وبايدن) على اتصال بشكل منتظم لتقديم التوجيه الاستراتيجي للعلاقات الثنائية… والاستفادة من قنوات الاتصال الاستراتيجية الحالية”.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن وانغ وسوليفان أقرا بالتقدم الحديث المحرز في استئناف التواصل بين جيشي البلدين وأهمية تعزيز هذه القنوات.

وأضاف البيان أن سوليفان “أكد على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان”.

وشهدت السنوات الماضية، تدهوراً بين العلاقات الصينية الأميركية، بسبب قضايا عدة مثل وضع تايوان والتجارة والتكنولوجيات الجديدة وصراع البلدين على النفوذ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي وحقوق الإنسان.

لكن يبدو أن البلدين حريصان على معاودة الحوار، إذ أوفدت واشنطن عددا من كبار المسؤولين إلى بكين العام الماضي، وعُقِد اجتماع في تشرين الثاني/نوفمبر بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ في كاليفورنيا.

وقالت وزارة الخارجيّة الصينيّة في بيان الجمعة “وانغ يي يزور تايلاند من 26 كانون الثاني/يناير إلى 29 منه” أي من الجمعة الى الاثنين موضحة أنه سيجري مباحثات مع جايك ساليفان خلال وجوده في بانكوك.

المصدر: رويترز