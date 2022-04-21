خاركيف تتعرّض لقصف روسي عنيف

تتواصل العمليات العسكرية المسلحة في أوكرانيا على مختلف الجبهات، وقد أعلنت روسيا اليوم، في آخر التطورات الميدانية، سيطرة قواتها على مدينة ماريوبول.

في سياق متصل، كشف رئيس بلدية مدينة خاركيف “إيهور تيريكوف” أنّ ثاني أكبر مدن البلاد تتعرض لقصف عنيف اليوم الخميس.

وقال في خطاب بثه التلفزيون “انفجارات ضخمة.. الاتحاد الروسي يقصف المدينة بشراسة”.

وأضاف أن نحو مليون شخص لا يزالون داخل خاركيف التي تقع في شمال شرق البلاد، فيما خرج منها نحو 30 بالمئة من السكان أغلبهم من النساء والأطفال والمسنين.

في موازاة ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنّ الصواريخ والمدفعية الروسية قصفت 1001 هدفا عسكريا في أوكرانيا خلال الليل، منها 162 موقعًا لإطلاق النار.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية وانفصاليين مدعومين من روسيا سيطروا بالكامل على بلدة كريمينا بشرق أوكرانيا.

مطالبات بإجلاء المدنيين

من جانب آخر، طالبت “إيرينا فيريشتشوك” نائبة رئيس الوزراء الأوكراني،روسيا بالسماح على وجه السرعة بإجلاء المدنيين والجنود المصابين من مصنع آزوفستال للصلب المحاصر في ماريوبول عبر ممر إنساني.

وقالت فيريشتشوك في منشور على الإنترنت “هناك نحو ألف مدني و500 جندي مصاب هناك. كلهم بحاجة إلى إخراجهم من آزوفستال اليوم”.

بدوره، قال مستشار الرئيس الأوكراني إنّ روسيا أدركت أنها غير قادرة على السيطرة على آزوفستال بالقوة.