خافيير ميلي يتصدر الانتخابات التمهيدية بالأرجنتين

حقق المرشح الليبرالي المنتمي لليمين المتطرف في الأرجنتين خافيير ميلي تقدما مفاجئا في الانتخابات التمهيدية التي جرت أمس الأحد حيث أظهرت النتائج الأولية حصوله على 32.2 في المئة من الأصوات، فيما يعد عقابا من الناخبين لأكبر حزبين سياسيين بالبلاد.

وشهدت الانتخابات التمهيدية، التي تعطي مؤشرا قويا عن كيفية سير الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر تشرين الأول، حصول كتلة المعارضة الرئيسية المحافظة على 27.7 في المئة من الأصوات بعد فرز 65 في المئة من الأصوات، لتتقدم على الائتلاف البيروني الحاكم الذي حصل على 25.8 في المئة.

وشارك أكثر من 35 مليون ناخب في اختيار الأحزاب التي ستخوض الانتخابات الرئاسية في 22 تشرين الأول/أكتوبر ما يتطلب الحصول على 1,5 بالمئة من الأصوات على المستوى الوطني، واختيار مرشحيهم.

فتحت مراكز الاقتراع عند الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (11,00 ت غ) وستغلق الساعة 18,00 (21,00 ت غ)، على أن تبدأ النتائج الأولية بالصدور بعيد الساعة 01,00 ت غ.

والأرجنتين ثالث أكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية وتتمتّع بإمكانات كبرى على صعيد الزراعة والمواد الأولية، لكن البلاد تعاني منذ 12 عاما من تضخّم يتخطى عشرة بالمئة (115 بالمئة على أساس سنوي) ومن مديونية هائلة لصندوق النقد الدولي ومن معدّل فقر يبلغ 40 بالمئة.

ويتنافس 22 طرفاً يضم “رئيساً ونائب رئيس” على هذا المنصب.

ومن بين الفوائد الكبرى للانتخابات التمهيدية المفتوحة والمتزامنة والإلزامية، تحديد اتّجاه ومقياس لوضعيات القوى بما يعطي أحيانا مؤشرا للانتخابات الرئاسية.

وهذا ما حصل في العام 2019 عندما أعطت النتيجة التي حقّقها ألبرتو فرنانديز الذي كان المرشّح الأوحد للمعسكر البيروني، مؤشرا لفوزه في الرئاسة على حساب ماوريسيو ماكري.