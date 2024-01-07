خالد صافي لـ"وائل الدحدوح": يا أيها الجبل الأشم صبرًا

نشر الدكتور خالد صافي مقطع فيديو على حسابه عبر منصة “إكس” للصحفي وائل الدحدوح أثناء وداع نجله الشهيد حمزة الدحدوح، وكتب “وائل الدحدوح في وداع مؤثر لابنه الشهيد حمزة”.

وأضاف “يا أيها الجبل الأشم صبرًا”.

وتابع صافي “بيعص ع ايدي.. اطّلع” نعم أنا أقبض على يدك وأشد عليها أن أكمل الدرب يا أبتي فإننا على الحق وإن قضى معظمنا فالسبيل إلى جنان الخلد تزدان بالشهداء على جانبيه تحفه ملائكة السماء بالتسبيح ورب العرش راض غير غضبان أبشر أبتاه فإن ربي أكرمني وإلى جواره آواني هات يدك أبثها بعضًا مما أراني”

وختم “ليس بعضًا مني حمزة كان كلي.. وروح الروح” الله يصبر قلبك يا جبل المحامل”.

وائل الدحدوح في وداع مؤثر لابنه الشهيد حمزة

يا أيها الجبل الأشم صبرًا pic.twitter.com/ny0O44kUF6 — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) January 7, 2024

وقد استشهد الصحفي حمزة نجل الزميل وائل الدحدوح ظهر اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد إلى جانبه الصحفي مصطفى ثريا جراء صاروخ من طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدف السيارة التي كانا يستقلانها قرب منطقة المواصي جنوبي غربي قطاع غزة، وفق مراسل الجزيرة.

وأوضح المراسل أن القصف الإسرائيلي استهدف حمزة مع مجموعة من الصحفيين خلال عمله ضمن طاقم الجزيرة في تلك المنطقة، التي نزح إليها مدنيون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع.

وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلة وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط القطاع.