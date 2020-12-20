خالد بن سلمان: اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات ونتطلع لتحقيق الأمن في اليمن

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ، الأحد، أن اتفاق الرياض ”تجاوز كل الصعوبات والعقبات“ بفضل جهود المملكة والأشقاء في الإمارات ودول التحالف واستجابة الأطراف اليمنية.

وأضاف المملكة مستمرة في نهجها الرامي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ”وتبارك تنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية“.

وقال الأمير خالد في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع ”تويتر“: إن بلاده تتطلع لأن تقود الحكومة اليمنية الجديدة اليمن وشعبه إلى بر الامان، مذكرا بأن ”العمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات وتتوحد الجهود وتهون الصعاب وتتحقق الآمال“.

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي أنه ”دعما لجهود التوصل إلى حل سياسي شامل في يمن العروبة، تكللت جهود سيدي ولي العهد بتحقيق التوافق بين الإخوة اليمنيين لتنفيذ أهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية، بأسلوب يحتذى به لحل الخلافات الأخوية“، مشيرا إلى أن هذا ”الإنجاز السياسي والدبلوماسي والعسكري تحقق بالاستجابة الفاعلة من فخامة الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في عدن وأبين الذين قدموا مصلحة اليمن كوطن أمام كل الاعتبارات، من الأعماق أحييهم“.

في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد حفظهما الله، تستمر المملكة في نهج ثابت يعكس مظاهر سياسة المملكة الرامية الى تحقيق الامن والاستقرار للبلد الجار الشقيق يمن العروبة وتحقيق تطلعات شعبه، وتبارك تنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 20, 2020

دعماً للجهود للتوصل الى حل سياسي شامل في يمن العروبة ، تكللت جهود سيدي ولي العهد بتحقيق التوافق بين الاخوة اليمنين لتنفيذ اهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية، بأسلوب يحتذى به لحل الخلافات الاخوية لتحقيق السلام والامن والاستقرار. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 20, 2020

تحقق هذا الانجاز السياسي والدبلوماسي والعسكري بالاستجابة الفاعلة والاخوة الصادقة من فخامة الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في عدن وأبين الذين قدموا مصلحة اليمن كوطن امام كل الاعتبارات ، من الاعماق أحييهم. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 20, 2020

نتطلع اليوم أكثر من اي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني، الى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه الى بر الامان، فالعمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات وتتوحد الجهود و تهون الصعاب وتتحقق الآمال. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 20, 2020