خامس انتخابات برلمانية خلال عامين في بلغاريا

يدلي البلغاريون بأصواتهم، الأحد، في خامس انتخابات برلمانية تشهدها البلاد في عامين وسط تنامي الاستياء من النخب السياسية التي لا يرى كثيرون عزما لديها على مواجهة الفساد.

وتظهر استطلاعات الرأي أن التصويت سيترك بلغاريا على الأرجح دون أغلبية برلمانية فاعلة مرة أخرى، وهو ما يلقي بظلال حول طموحاتها للانضمام إلى منطقة اليورو على المدى القريب واستخدام مساعدات الاتحاد الأوروبي للتعافي من أثر جائحة كوفيد بصورة فعالة.

يبدأ التصويت في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) وينتهي في الثامنة مساء.

ومن المنافسين في هذه الانتخابات ائتلاف يضم حزب جي.إي.آر.بي المنتمي لتيار يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف (63 عاما) وشريكه الأصغر اتحاد القوى الديمقراطية، بالإضافة إلى التحالف المشكل في الآونة الأخيرة الذي يضم حزب “نواصل التغيير” وحزب بلغاريا الديمقراطية الإصلاحي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن فرص الائتلافين متقاربة، إذ أظهر أحدثها، والذي أجرته مجموعة إجزاكتا البحثية، حصولهما على 26.2 بالمئة و25.6 بالمئة على الترتيب، فيما حصل وحزب النهضة القومي على 12.8 بالمئة.