خامس صفقة تبادل للأسرى بين أوكرانيا وروسيا

قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني اليوم الثلاثاء إن روسيا سلمت 60 جنديا و16 مدنيا لأوكرانيا في صفقة لتبادل أسرى الحرب.

وقالت في بيان “كانت هذه خامس صفقة تبادل لأسرى الحرب. 76 شخصا في المجمل”.

وقالت إن الأسرى الذين سلمتهم روسيا كان بينهم عشرة ضباط أوكرانيين.

وأعلنت أوكرانيا الخميس إعادة 30 أسير حرب إلى البلاد في إطار عملية تبادل للأسرى مع روسيا تمت بناء على أمر من الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي إنه “تم تبادل 5 ضباط و17 جندياً. كما تم الإفراج عن 8 مدنيين بينهم امرأة واحدة. وبالمجموع سيعود 30 مواطناً إلى منازلهم اليوم”، وفق فرانس برس.

عمليات تبادل سابقة

وسبق أن قام الأوكرانيون والروس بعمليات تبادل عدة منذ بدء الهجوم في 24 فبراير/ شباط الماضي، لكن لم تصدر تأكيدات رسمية من الجانبين في كل مرة.

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت الرئاسة الأوكرانية الإفراج عن روس لم تحدد عددهم، مقابل تحرير 86 من جنودها.

وتواصل روسيا عمليتها العسكرية ضد جارتها أوكرانيا، الأمر الذي كلف موسكو عقوبات ثقيلة من الغرب، في محاولة لدفعها لوقف الحرب، إلا أن ذلك لم يؤثر على سير المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا.