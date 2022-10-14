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خامنئي: جمهوريتنا "شجرة ثابتة" لا يمكن اقتلاعها!

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2022 6:02 مساءً
المرشد الإيراني علي خامنئي

المرشد الإيراني علي خامنئي

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قال المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي في تصريحات تلفزيونية (الجمعة 14-10-2022) في تعليقات ردا على الاحتجاجات العنيفة التي تجتاح البلاد منذ أربعة أسابيع، إن الجمهورية الإسلامية “نبتة أصبحت اليوم شجرة ثابتة ويخطأ من يفكر باقتلاعها”.

في سياق متصل، حث جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إيران على وقف قمع المحتجين والإفراج عن الذين تم اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة.

وقال بوريل في تغريدة على تويتر “تحدثت مع (وزير الخارجية الإيراني حسين) أمير عبد اللهيان لنقل موقف الاتحاد الأوروبي الواضح والموحد مرة أخرى: للناس في إيران الحق في الاحتجاج السلمي والدفاع عن الحقوق الأساسية”.

ومضي بالقول “يجب أن يتوقف القمع العنيف على الفور. يجب إطلاق سراح المتظاهرين. هناك حاجة إلى الوصول إلى خدمات الإنترنت وإعمال مبدا المساءلة”.

وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن أكثر من 200 شخص قتلوا في حملة القمع في أنحاء البلاد، بما في ذلك فتيات مراهقات أصبح موتهن دافعا لحشد المزيد من الاحتجاجات للمطالبة بإسقاط الجمهورية الإسلامية.

وتوفيت أميني، وهي كردية إيرانية، في 16 سبتمبر أيلول بعد اعتقالها في طهران بسبب ارتداء “ملابس غير لائقة”.

قال شاهد لوكالة رويترز، الجمعة، إن الشرطة انتشرت بكثافة في مدينة دزفول بعد أن دعا النشطاء إلى احتجاجات في محافظة خوزستان ذات الأغلبية العربية والغنية بالنفط على الحدود العراقية اليوم الجمعة.

وقال شاهدان أيضاً إن الشرطة وقوات الباسيج، وهي ميليشيا متطوعة تقود الحملة، انتشرت بكثافة في الساحات الرئيسية في زاهدان، عاصمة إقليم سيستان بلوشستان على الحدود مع باكستان في جنوب شرق البلاد.

وكثفت قوات الأمن حملتها القمعية هذا الأسبوع في المناطق الكردية، حيث يوجد للحرس الثوري سجل حافل من قمع المعارضة.

وأكراد إيران هم جزء من أقلية عرقية متفرقة بين عدة دول في المنطقة وأدت تطلعاتها لحكم ذاتي إلى صراعات مع السلطات في كل من العراق وسوريا وتركيا.

ويوجد تجمع سكاني على الحدود الإيرانية العراقية جنوب غرب إيران يبلغ نحو ثلاثة ملايين نسمة من العرب، أغلبهم شيعة. ومارست بعض المجموعات، التي شجعها عرب العراق بطول الحدود، ضغوطا لنيل حكم ذاتي أكبر في السنوات الماضية.

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