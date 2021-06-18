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خامنئي: دول لا تميّز بين صندوقي الاقتراع والفاكهة تقول إن انتخاباتنا ليست ديمقراطية!

18 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 18 - يونيو - 2021 10:15 صباحًا
خامنئي

خامنئي

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رد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي على الذين يشككون في الانتخابات التي تجريها بلاده منذ قيام الجمهورية الإسلامية، بالقول “ان بعض الدول التي تدار بواسطة قبيلة في منتصف القرن الحادي والعشرين، ولم تصل حتى رائحة الانتخابات إليها. ولا يعرف الناس في هذه الدول ما هو صندوق الاقتراع، ولا يفرقون مطلقا بين صندوق الاقتراع وصندوق الفاكهة. هؤلاء يستخدمون قنوات تلفزيونية على مدار الساعة، لكي يتحدثوا ضد انتخاباتنا، ويقولون إن الانتخابات في إيران ليست ديمقراطية.. هذه أيضا من الأمور اللافتة في أيامنا”.

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