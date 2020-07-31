خامنئي رفض أي محادثات مع إدارة ترامب: العقوبات جريمة وهي ضربة من أميركا لايران

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أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية علي خامنئي أن “إيران لن تبدأ محادثات مع الولايات المتحدة تعود بالنفع فقط على الرئيس الأميركي دونالد ترمب”، مشددا على “فشل سياسة العقوبات التي فرضها الأخير”، وأضاف: “لا شك في أن العقوبات جريمة وهي ضربة من الولايات المتحدة لايران”.

وندد بـ “الدعوات الموجهة إلى إيران لبدء محادثات جديدة مع الولايات المتحدة”، وقال:”لن أوافق على اجتماعات تهدف فقط إلى تعزيز آمال ترمب في إعادة انتخابه”.

واتهم الشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي بأنهم “لم يفعلوا شيئا لتوفير المنافع الاقتصادية الواردة في الاتفاق لايران”، معتبرا أن “نظام المقايضة الذي وضعوه للالتفاف على العقوبات الأميركية لعب عديمة الفائدة”.