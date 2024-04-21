الأحد 12 شوال 1445 ﻫ - 21 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خامنئي: عدد الصواريخ التي أصابت إيران "مسألة ثانوية"

منذ 4 دقائق
علي خامنئي

علي خامنئي

A A A
طباعة المقال

اعتبر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي أن عدد الصواريخ التي أصابت أهدافا في إيران “مسألة ثانوية”، وذلك في تعليقه على التصعيد الأخير مع إسرائيل.

وجاء حديث خامنئي الذي تناقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية، خلال اجتماع مع قادة الجيش الإيراني، الأحد.

وقال المرشد الإيراني: “مسألة عدد الصواريخ التي تم إطلاقها أو الصواريخ التي أصابت الهدف التي يركز عليها الجانب الآخر (إسرائيل)، هي مسألة ثانوية، أما القضية الأساسية فهي ظهور قوة الإرادة لدى الأمة الإيرانية والقوات المسلحة على الساحة الدولية، وهو سبب انزعاج الطرف الآخر”.

واعتبر خامنئي أن “القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بصورة جيدة من حيث القدرات”.

وأمر المرشد الجيش بـ”مواصلة التحرك لمواجهة الأعمال العدائية والأعداء، بالاعتماد على الابتكار والمبادرة. الابتكار في الأسلحة والأساليب، فضلا عن معرفة أساليب العدو، يجب أن يكون دائما على جدول الأعمال”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

مصدر أمني إسرائيلي يقول إن التفاوض مع حماس "قضية خاسرة"
غزة تحت النار
مصدر أمني إسرائيلي: التفاوض مع حماس "قضية خاسرة"!
شعار حركة حماس
غزة تحت النار
حماس: مساعدات أميركا الجديدة لإسرائيل "ضوء أخضر للعدوان"
رئيس الاكوادور
رئيس الإكوادور يسعى للحصول على موافقة على تدابير أمنية في استفتاء اليوم

الأكثر قراءة

قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بين إيران وإسرائيل.. "نيران صديقة"!
رئيس بلدية هيتلا يروي حادثة الاعتداء عليه.. اليكم التفاصيل
حارة حريك
حادث صدم ومطاردة في حارة حريك.. ماذا يجري؟