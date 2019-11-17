أخبار العالم

خامنئي يتحدى الإيرانيين ويؤيد قرار رفع سعر البنزين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

دعم المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، الأحد، قرارا حكوميا برفع أسعار البنزين في الأسواق المحلية، واصفا المتظاهرين الغاضبين الذين احتجوا على القرار وأشعلوا النار في الممتلكات العامة بـ”قُطّاع الطرق”.

جاءت تصريحات خامنئي في خطاب بثه التلفزيون الإيراني، بالتزامن مع خطوات حكومية في البلاد للتعامل مع الاحتجاجات، بسبب زيادة أسعار البنزين بنسبة 50 في المئة، أبرزها قطع خدمة الإنترنت عن جميع أنحاء إيران.

وأمس السبت، ترك المتظاهرون سياراتهم على طول الطرق السريعة الرئيسة، وانضموا إلى الاحتجاجات الجماهيرية في العاصمة طهران وفي أماكن أخرى من البلاد، بحسب ما أوردته وكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية.

وذكرت الوكالة، أن بعض الاحتجاجات تحولت إلى عنف في عدة مدن، حيث قام المتظاهرون بإشعال النيران، بينما سمع إطلاق نار.

وذكر خامنئي اليوم، أن “بعض الأشخاص قد ماتوا ودمرت بعض المراكز”، دون الخوض في تفاصيل.

المزيد من الأخبار

ثورة إيرانية على خطى عراقية.. والطريقة لبنانية!

رسائل من القضاء لهواتف الإيرانيين: الاحتجاج جريمة (صور)

بالفيديو: حرق مجسم خميني في طهران

إيران.. زيادة كبيرة في سعر البنزين وقيود على التوزيع

فيما وصف المتظاهرين العنيفين بأنهم “قطاع الطرق.. الذين تم دفعهم إلى العنف من قبل أعداء الثورة والأعداء الأجانب لإيران”.

وأكد دعمه قرار الرئيس الإيراني حسن روحاني والحكومة برفع أسعار البنزين، وقال: “ما يزال البنزين في البلاد من بين أرخص الأسعار في العالم”.

وقفزت الأسعار الجديدة إلى ما لا يقل عن 15000 ريالا (13 سنتا امريكيا وفق أسعار السوق الموازية) لكل لتر من البنزين في تعاملات أمس السبت، بزيادة 50 في المئة عن الجمعة الماضية.

وأمر خامنئي قوات الأمن “بتنفيذ مهامهم”، وبأن يظل المواطنون الإيرانيون “بعيدين عن المتظاهرين العنيفين”.

وفرضت الاحتجاجات الأخيرة، ضغوطا جديدة على الحكومة الإيرانية، في الوقت الذي تكافح فيه للتغلب على العقوبات الأمريكية، التي تخنق اقتصاد البلاد منذ أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بلاده من جانب واحد من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018.

وكانت إيران ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم قبيل العقوبات الأمريكية، التي بدأ تنفيذها في أغسطس/ آب 2018، بمتوسط إنتاج يومي 3.84 ملايين برميل يوميا، بينما يبلغ إنتاجها حاليا 2.15 مليون برميل.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

إيران.. زيادة كبيرة في سعر البنزين وقيود على التوزيع

أخبار العالم

روحاني ردا على الاحتجاجات: رفع سعر البنزين لمصلحة الشعب

أخبار العالم

بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية و الاحتلال الاسرائيلي

أخبار العالم

روحاني: هناك من يريد تحويل التظاهر في لبنان إلى حرب أهلية

أخبار العالم

رغم انتصاراته الخارجية.. مستقبل بوتين في حكم روسيا ليس مضمونًا

أخبار العالم

اقتحام للأقصى وهدم منزل ومواجهات بالضفة المحتلة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More