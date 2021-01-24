خامنئي يتراجع عن حظر اللقاحات المضادة لكورونا

أعلن وزير الصحة الايراني سعيد نمكي أن الشحنة الأولى من لقاحات كورونا الأجنبية ستصل إلى إيران قريبًا في تراجع واضح لموقف خامنئي عقب حملة الاعتراضات الواسعة لهذا القرار محليا ودوليا.

وأكد نمكي أن المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، “لا يحظر استيراد بعض اللقاحات الأجنبية لفيروس كورونا قبل أن نتمكن من إنتاج اللقاح المحلي”، بحسب موقع ” العربية”.

وأكد نمكي خلال مؤتمر صحافي، الأحد، أن خامنئي “لم يقدم قط أي توصيات بعدم تلقيح الفئات المعرضة للخطر بلقاحات مستوردة قبل إنتاج اللقاح المحلي”.

وأضاف: “نتابع هذا الموضوع عن كثب، وقد أبرمنا العقود مع مصادر موثوقة، واللقاح سيدخل البلاد قريبا”.

وكان المرشد الأعلى الإيراني قد أكد في خطاب متلفز يوم 8 كانون الثاني الجاري، أن “استيراد لقاحات كورونا الأميركية والبريطانية ممنوع بتاتا”.

وفي معرض دفاعه عن موقف خامنئي، أفاد وزير الصحة، آنذاك، أنه “ليس من المنطقي شراء لقاحات أميركية”.

يذكر أنه عقب إعلان حظر خامنئي شراء لقاح كورونا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أطلقت وسائل الإعلام الإيرانية ومجموعة من المسؤولين الحكوميين ورجال الدين في القيادة الإيرانية، حملة دعائية واسعة النطاق ضد اللقاحات وأوجه القصور المحتملة فيها.

ودافع محمد علي موحدي كرماني، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، عن تصريحات المرشد خامنئي، حول حظر شراء لقاحات كورونا من الدول الغربية قائلا إن سبب الحظر “علمي 100%”، وزعم أن “أميركا تريد قتل الشعب الإيراني بلقاحات مزيفة”.

وفيما وصف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في حملاتهم أمر المرشد الأعلى بحظر استيراد بعض اللقاحات الأجنبية بأنه “يتعامل مع الشعب الايراني كرهائن”، قالت منظمة العفو الدولية إن خامنئي “يتلاعب بحياة الملايين”.

كما ردت منظمة الصحة العالمية على تصريحات المرشد الإيراني، رافضة “تسييس قضية اللقاحات”.