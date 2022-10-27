خامنئي يدعو الإيرانيين إلى الاتحاد بعد هجوم ضريح شيراز

دعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الإيرانيين، الخميس، إلى الاتحاد بعد هجوم تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية على ضريح أودى بحياة 15 شخصا، وقال إن من يقفون وراءه “سيعاقَبون بالتأكيد”.

وقال خامنئي في بيان تلاه التلفزيون الرسمي “يجب علينا جميعا التصدي للعدو وعملائه الخونة أو الجهلاء. يجب على أجهزة الأمن والقضاء والنشطاء في مجال الفكر .. والشعب الاتحاد ضد .. الاستخفاف بأرواح الناس وأمنهم ومقدساتهم”.

وقال مسؤولون إيرانيون إنهم اعتقلوا مسلحا نفذ الهجوم على مرقد شاه جراغ في مدينة شيراز. وألقت وسائل إعلام حكومية باللوم على “إرهابيين تكفيريين”، وهو وصف تستخدمه طهران للإشارة إلى مسلحين متشددين من السنة مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجمات سابقة في إيران، من بينها هجومان في 2017 استهدفا البرلمان وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني.

وجاء مقتل الزوار الشيعة في يوم اشتبكت فيه قوات الأمن مع محتجين خرجوا للتظاهر في ذكرى مرور 40 يوما على وفاة أميني.