خامنئي يشن هجوماً حاداً على ترامب… “المتفاخر بالجريمة”

بعد ساعات من قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قطاعها النفطي، هاجم المرشد الإيراني علي خامنئي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشر الموقع الرسمي للمرشد الإيراني، يوم الثلاثاء، صورة مركبة تظهر الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، وهو يقوم بإعداد قنبلة، وحملت عنوان: ”المتفاخر بالجريمة“، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية على إيران.

ونقل الموقع تصريحا لخامنئي حول العقوبات الأمريكية، حيث قال: ”إن العقوبات الأمريكية الخبيثة لهي جريمة. فالرئيس الأمريكي يظهر سعيدا وهو يصرح بأننا أصبنا الاقتصاد الإيراني بخلل عن طريق العقوبات القصوى، ولكن البشر الأراذل أمثالكم هم من يفتخرون بالجرائم، إذ تمارسون جرائمكم بحق شعب وتفتخرون بهذا“.

وفي الامس ذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن ”قرار العقوبات يستهدف لاعبين رئيسين في قطاع النفط الإيراني بسبب دعمهم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني“، الذي أدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في بيان ”إن النظام الإيراني يستغل القطاع النفطي لتمويل أنشطة مزعزعة للاستقرار يقوم بها فيلق القدس التابع للحرس الثوري“.

وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة أفرادا في قطاع النفط الإيراني أهمهم وزير النفط، وكذلك كيانات نفطية أبرزها: شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية.