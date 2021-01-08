خامنئي يصدر أمره… استيراد لقاح كورونا الأمريكي والبريطاني ممنوع

على الرغم من اعلان الناشطون الإيرانيون رفضهم للقاح الذي تعمل على إنتاجه طهران حيث عبروا عن ذلك سابقا عبر هاشتاغ #واكسن_بخريد، أي “شراء اللقاح”، وقد رافقت الهاشتاغ الذي انتشر بشكل ملفت، تغريدات أطلقها إيرانيون باللغة الإنكليزية في محاولة لإيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي، كما استغاثوا بمنظمة الصحة العالمية من أجل الحصول على لقاحات لفيروس كورونا معتمدة دوليا، وعبروا عن القلق من أن تفرض عليهم السلطات في بلدهم أخذ لقاح محلي الصنع، لا يزال في مرحلة التجارب… اعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم إن “استيراد اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ممنوع”.

واعتبر خامنئي أيضا أن “فرنسا تمتلك سجلا بالدماء الملوثة ولذلك لا يمكن الثقة بأي لقاح تنتجه”.

وكان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أعلن عن بدء الاختبارات البشرية للقاح كورونا الإيراني بعد أخذه الموافقات اللازمة واجتيازه لمراحل الاختبارات الأولية، مشيرا إلى أن إيران لديها تاريخ حافل في إنتاج اللقاحات، وإنتاجها من اللقاحات ليس وليد اليوم.

كما أعلن رئيس معهد “باستور” الإيراني، علي رضا بيكلري، الشهر الماضي أن المرحلة الثانية للاختبار البشري جارية في الوقت الحاضر لثاني لقاح إيراني مضاد لفيروس كورونا، وذلك بحسب RT.