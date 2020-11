خامنئي يصف الانتخابات الأمريكية بـ”الاستعراض” والأكثر تزويراً في العالم

غرد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي على حسابه عبر “تويتر” واصفاً الانتخابات الرئاسية الأمريكية بـ”الاستعراض”، مؤكدا أنها لا تهم بلاده التي ستواصل سياساتها بغض النظر عن نتائج الانتخابات الأمريكية.

وكتب في تغريدة على “تويتر”: “يا له من استعراض! يقول أحدهما إنها الانتخابات الأكثر تزويرا في تاريخ الولايات المتحدة. ومن يقول ذلك؟ الرئيس الأمريكي الحالي”.

وأضاف: “في المقابل خصمه يقول إن ترامب ينوي تزوير الانتخابات، هذه هي الانتخابات والديمقراطية في الولايات المتحدة”.

What a spectacle! One says this is the most fraudulent election in US history. Who says that? The president who is currently in office. His rival says Trump intends to rig the election! This is how #USElections & US democracy are.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) November 4, 2020