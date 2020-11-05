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خامنئي يصف الانتخابات الأمريكية بـ”الاستعراض” والأكثر تزويراً في العالم

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2020 7:37 مساءً
المرشد الإيراني علي خامنئي

المرشد الإيراني علي خامنئي

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غرد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي على حسابه عبر “تويتر” واصفاً الانتخابات الرئاسية الأمريكية بـ”الاستعراض”، مؤكدا أنها لا تهم بلاده التي ستواصل سياساتها بغض النظر عن نتائج الانتخابات الأمريكية.

وكتب في تغريدة على “تويتر”: “يا له من استعراض! يقول أحدهما إنها الانتخابات الأكثر تزويرا في تاريخ الولايات المتحدة. ومن يقول ذلك؟ الرئيس الأمريكي الحالي”.

وأضاف: “في المقابل خصمه يقول إن ترامب ينوي تزوير الانتخابات، هذه هي الانتخابات والديمقراطية في الولايات المتحدة”.

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