خامنئي يعلق على الانتخابات الأمريكية..“يا له من استعراض”

في الوقت الذي امتنعت فيه العديد من الدول للتعليق على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ، أدلى أعلى منصب في النظام الإيراني بتصريحات حملت نوعا من السخرية.

سخر المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، واصفًا إياها بـ“الاستعراض“، في وقت يتواصل فيه فرز الأصوات في الولايات المتحدة دون نتيجة حاسمة، فيما أطلق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب معركة قضائية ضد منافسه جو بايدن.

وجاء في رسالة نشرت، ليل الأربعاء الخميس، على حساب خامنئي على ”تويتر“ بالإنجليزية:“يا له من استعراض! يقول أحدهما إنها الانتخابات الأكثر تزويرًا في تاريخ الولايات المتحدة. ومن يقول ذلك؟ الرئيس الأمريكي الحالي.. خصمه يقول إن ترامب ينوي تزوير الانتخابات، هذه هي الانتخابات الأمريكية، والديمقراطية في الولايات المتحدة“.

يذكر أن إيران، والولايات المتحدة، هما خصمان منذ أكثر من 40 عامًا، وحصل تصعيد كبير بينهما خلال العام الفائت، ما أثار الخشية من وقوع نزاع عسكري مرتين منذ، حزيران/يونيو 2019، على خلفية توتر في الخليج، وبسبب الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني في 2015 الذي انسحب منه ترامب.

وخلال الانتخابات التشريعية الأخيرة في إيران، أعلنت الولايات المتحدة، في شباط/فبراير، عقوبات رمزية أساسًا على 5 مسؤولين إيرانيين بعد استبعاد آلاف المرشحين الإصلاحيين أو المعتدلين من الاقتراع.

وفي حينها، أعلن وزير الخزانة ”ستيفن منوشين“ قبل أيام من الاقتراع الذي فاز به الإيرانيون المحافظون دون مفاجأة، أن“واشنطن لن تقبل التلاعب بالانتخابات لتطبيق الأجندة الخبيثة للنظام الإيراني“.

وقبل 10 أيام من استحقاق، الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، في الولايات المتحدة، اتهم مدير الاستخبارات الأمريكية إيران،“ببعث رسائل إلكترونية لترهيب الناخبين، والتحريض على اضطرابات اجتماعية، وإلحاق الضرر بالرئيس ترامب“.