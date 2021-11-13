خامنئي يغيب عن اجتماع مهم أمس الجمعة.. ماذا حلّ بصحة المرشد؟

نقلت صحيفة القبس عن مصادر مطلعة في طهران قولها أن الوضع الصحي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي غير مستقر، وسط حالة من الإرباك تسود الأوساط السياسية والعسكرية والأمنية.

وأفادت المصادر بأن المرشد غاب عن أحد الاجتماعات المهمة الذي كان من المقرر أن يعقد يوم الجمعة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية حجة الإسلام محسني والعديد من كبار المسؤولين.

وبحسب مصادر القبس فإن خامنئي عانى خلال الأيام القليلة الماضية من اختلالات واضطرابات في النوم، وخضع إلى العديد من التحاليل الطبية على يد فريق طبي يترأسه طبيب ألماني من أصول إيرانية وصل طهران خصيصاً لمتابعة الوضع الصحي للمرشد.

الجدير ذكره أن الصحفي محمد مجيد أحوازي كان قد نشر على حسابه في تويتر في شهر ديسمبر الماضي أن “مصادر إيرانية تتحدث عن تدهور صحة خامنئي”، مضيفا أن “مقربين من خامنئي خائفون جدا على وضعه الصحي هذه المرة”.

وأشار إلى أن المصادر أكدت “أن مهام وصلاحيات مكتب المرشد الإيراني انتقلت إلى نجله مجتبى خامنئي الذي يشرف على عدة دوائر أمنية واستخباراتية في إيران”.

وذكر أحوازي أنه “من غير الواضح حتى الآن سبب تدهور صحة خامنئي هل بسبب معاناته من سرطان البروستات أو نتيجة مرض آخر”.

تأتي هذه الأنباء بعد 6 سنوات من إجراء المرشد الإيراني جراحة ناجحة في غدة البروستاتا.

وخلال العام الماضي، قالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن معركة محتدمة تدور داخل أروقة النظام في إيران بشأن اختيار خليفة لخامنئي (81 عاما) في قرار من شأنه أن يحدد مصير إيران على مدى العقود المقبلة.