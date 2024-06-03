خامنئي يقر بتأثير مقتل رئيسي على الانتخابات الإيرانية والوضع الدولي

في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 28 يونيو الجاري، ألقى المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الاثنين كلمة بذكرى وفاة الخميني، أقر فيها بتداعيات مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي الشهر الماضي على الصعيدين الداخلي والدولي.

كما أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن الانتخابات ستكون مهمة.

وفي التاسع عشر من مايو الماضي، لقي رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومرافقون لهما حتفهم إثر تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلهم خلال عودتها من خودافرين إلى تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية وسط ظروف جوية سيئة.

يذكر أنه حتى الآن بلغ عدد المسجلين للترشح 17، بانتظار أن يفصل مجلس صيانة الدستور خلال الأيام المقبلة بأهلية تلك الطلبات.

ولعل من أبرز المتقدمين بطلبات الرشح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، فضلا عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباق، ورئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني، بالإضافة إلى سعيد جليلي، كبير المفاوضين السابق في الملف النووي، والعضو البارز في مكتب خامنئي ومرافقه، وحيد حقانيان.