"خانوا وطنهم".. روسيا تُعاقب من غادروا البلاد "بالضرائب"

على وقع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير، تستعد روسيا لفرض زيادة على الضرائب التي يدفعها المواطنون الذين غادروا البلاد.

فقد قال رئيس مجلس النواب الروسي “الدوما”، فياتشيسلاف فولودين، إن “المجلس يعد تشريعًا بزيادة الضرائب على من غادروا البلاد”.

كما كتب على تطبيق “تلغرام”: “من الصواب أن نلغي الامتيازات التي يحظى بها من غادروا روسيا الاتحادية، وفرض ضريبة أعلى عليهم. نعمل على التغييرات المناسبة للتشريع”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

هذا ولم يتضح العدد المحدد للروس الذين غادروا بلادهم منذ بدء الحرب، لكن في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية، أنّ ما يصل إلى 700 ألف فروا بعد إعلان التعبئة في أيلول/ سبتمبر، لاستدعاء ما يصل إلى 300 ألف للقتال.

هذا وتبلغ نسبة ضريبة الدخل في روسيا 13 بالمئة، يتم خصمها تلقائيًا من الموظفين المحليين. ويتعين على الروس الذين يعملون بالخارج ولديهم التزامات ضريبية دفعها بشكل مستقل، وفقًا لهيئة الضرائب الاتحادية الروسية.

فولودين قال: “يمكن أن نتفهم تمامًا سبب فرارهم.. من أدركوا خطأهم عادوا بالفعل. الباقون عليهم أن يدركوا أنّ الأغلبية العظمى من المجتمع لا تؤيد أفعالهم، ويعتقدون أنهم خانوا وطنهم وأقاربهم وأصدقاءهم”.