الخميس 12 شعبان 1445 ﻫ - 22 فبراير 2024 |
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خان يحث صندوق النقد الدولي على مراجعة نتائج الإنتخابات

منذ 3 دقائق
عمران خان

عمران خان

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قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان‭‭‭ ‬‬‬الخميس إن خان سيكتب رسالة إلى صندوق النقد الدولي لحثه على إجراء مراجعة مستقلة لنتائج الانتخابات الوطنية المثيرة للجدل التي جرت في البلاد في الثامن من فبراير\شباط، وذلك قبل استئناف المحادثات مع إسلام اباد.

وتمكنت باكستان من تفادي التخلف عن السداد في الصيف الماضي بفضل خطة إنقاذ قصيرة الأجل من صندوق النقد لكن البرنامج ينتهي الشهر المقبل وسيتعين على الحكومة الجديدة التفاوض على اتفاق طويل الأجل للحفاظ على استقرار الاقتصاد البلاد البالغ حجمه 350 مليار دولار.

ويقول خان وحزبه إن الانتخابات التي لم تمنح أغلبية لأي حزب شهدت تزويرا. ورغم أن المرشحين المستقلين المدعومين من خان حصلوا على أكبر عدد من المقاعد، فإن تحالف الأحزاب المنافسة لديه عدد أكبر من المقاعد وهو في وضع يسمح له بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال علي ظفر محامي خان للصحفيين خارج السجن حيث يقضي عقوبته “رسالة عمران خان مفادها أنه إذا أراد صندوق النقد الدولي إجراء محادثات مع الحكومة الباكستانية، فيجب أن يضع شروطا تتضمن إجراء مراجعة (لنتائج الانتخابات)”.

وتنفي لجنة الانتخابات الباكستانية وجود تلاعب واسع النطاق وتستمع إلى شكاوى من مختلف المتقدمين الذين يزعمون وجود مخالفات.

وقال ظفر إن المؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والكتل الدولية مثل الاتحاد الأوروبي لا تقدم المساعدات المالية إلا في وجود نظام حكم جيد وديمقراطي ويشمل ذلك انتخابات حرة ونزيهة.

    المصدر :
  • رويترز

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