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خبراء روس يطورون جيل جديد من أنظمة الدفاع الجوي

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 21 - مايو - 2024 12:13 مساءً
نظام الدفاع الجوي الروسي "إس – 400"

نظام الدفاع الجوي الروسي "إس – 400"

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ذكر مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء الروس يعملون على تطوير منظومات دفاع جوي جديدة مضادة للصواريخ.

وقال المصدر:”يعمل الخبراء في روسيا على تطوير منظومات دفاع جوي جديدة. لدينا أفكار لنستمر في هذا المجال، وأفكار لتطوير أنواع جديدة من الأسلحة أيضا، ونأمل أن تشهدوا في المستقبل القريب ظهور الأجيال الجديدة من أنظمتنا الدفاعية”.

وتمتلك روسيا اليوم العديد من المنظومات الدفاعية الصاروخية القادرة على اعتراض مختلف أنواع الأهداف الجوية بما فيها الصواريخ والطائرات والطائرات المسيرة، منها منظومات قصيرة ومتوسطة المدى، مثل منظومات “باتسير” و”بوك”، كما تمتلك أنظمة S-300 وS-400 البعيدة المدى، وأنظمة S- 300V وS-500 الحديثة وغيرها.

وتوجد لدى روسيا أيضا منظومات الدفاع الجوي الاستراتيجي A-135 (Amur)، المخصصة لحماية موسكو والمناطق الوسطى في البلاد، والتي أدخلت إلى الخدمة منذ عام 1995، ويتم تعديلها وتحديثها باستمرار.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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