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خبراء للأمم المتحدة: حوادث اغتصاب وقعت على الأرجح خلال هجوم حماس على إسرائيل

منذ ساعة واحدة
الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

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أفاد فريق خبراء من الأمم المتحدة اليوم الاثنين 4 مارس/آذار 2024، بأن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد” بأن أعمال عنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، وقعت في عدة أماكن خلال الهجوم الذي شنته مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وزار الفريق، بقيادة الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتن، إسرائيل في الفترة من 29 يناير كانون الثاني إلى 14 فبراير شباط في مهمة تهدف إلى جمع المعلومات وتحليلها والتحقق منها، فيما يتعلق بالعنف الجنسي في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة المؤلف من 24 صفحة “تم جمع معلومات ظرفية موثوقة قد تشير إلى وقوع بعض أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية أو الإساءات الجنسية كوسيلة للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

ورفضت حركة حماس الفلسطينية مرارا اتهامات العنف الجنسي.

وقال فريق الأمم المتحدة إنه تلقى أيضا معلومات من مصادر مؤسسية ومصادر من المجتمع المدني وعبر مقابلات مباشرة حول “العنف الجنسي ضد الرجال والنساء الفلسطينيين في أماكن الاحتجاز وأثناء مداهمات المنازل وعند نقاط التفتيش” بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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