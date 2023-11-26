خبراء: "وتيرة الموت" خلال الحرب الإسرائيلية ليس لها سوابق في هذا القرن

تحدث تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” أنه ومن خلال مراجعة الصراعات الماضية والمقابلات مع خبراء الأسلحة والأسلحة تشير إلى أن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة “مختلف”.

وأشار الخبراء أن أعداد الضحايا الواردة من غزة تظهر أن “وتيرة الموت” خلال الحرب التي تشنها إسرائيل، ليس لها سوابق في هذا القرن.

وقال الخبراء إن السكان يُقتلون في غزة بسرعة أكبر حتى من اللحظات الأكثر دموية للهجمات التي قادتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا وأفغانستان، والتي تعرضت هي نفسها لانتقادات واسعة النطاق من قبل جماعات حقوق الإنسان.

كما قارن التقرير أعداد الضحايا في غزة، بأعداد الضحايا الأوكرانيين، خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ودمرت آلة الحرب الإسرائيلية مئات المدارس والمشافي، وأخرجت محطة كهرباء غزة وخلايا الطاقة الشمسية عن الخدمة، كما دمرت 50 مقرا حكوميا، ومحطات ضخ المياه الثلاث، وأخرجت 6 محطات تحلية مياه عن الخدمة، ضمن خطة تجويع وتعطيش وإبادة سكان غزة.

ولم تسلم دور العبادة، وكذلك مراكز المنظمات الدولية، من الاعتداءات الإسرائيلية، إذ دمر الاحتلال نحو 70 مسجدا و3 كنائس.

وطال الدمار الهائل أكثر من 45 ألف وحدة سكنية في شمال القطاع، شملت المنازل والأبراج السكنية ودور العبادة والمراكز الصحية والتعليمية، كما دمرت نحو 244 مدرسة، آخرها مدرسة الفاخورة.

كما طال الدمار الناتج عن عدوان جيش الاحتلال الورش والمنشآت الصغيرة والأراضي الزراعية التي تقدَّر بنحو 18% من كامل مساحة القطاع المكتظ بالسكان صاحب أكبر كثافة سكانية في العالم إلى جانب هونغ كونغ، إذ يعيش أكثر من 2.2 مليون فلسطيني على مساحة لا تزيد على 365 كيلومترا مربعا.

وقد خرجت عن العمل مشافي الإندونيسي والعيون الدولي وبيت حانون والأهلي العربي والميداني الأردني والمعمداني والشفاء والصداقة التركي، وما بقي من مراكز صحية مهدد بالتوقف بعد منع وصول الأدوية والوقود.