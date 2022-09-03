السبت 7 صفر 1444 ﻫ - 3 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خبرٌ سار لمحبي الكحول.. قطر ستسمح ببيع "الجعة" في كأس العالم!

منذ 5 دقائق
كأس العالم
A A A
طباعة المقال

تعتزم قطر السماح للمشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم بشراء جعة تحتوي على نسبة كحول قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة ولمدة ساعة بعد صفارة النهاية، ولكن ليس في أثناء المباراة، حسبما قال مصدر مطلع على خطط البطولة.

وأضاف المصدر أن شركة بدويايزر، وهي من الرعاة الرئيسيين لكأس العالم وتتمتع بحقوق حصرية لبيع الجعة في البطولة، ستقدم مشروبها داخل محيط كل ملعب، ولكن ليس في مدرجات الاستاد أو المداخل.

ويقام كأس العالم هذا العام لأول مرة في دولة إسلامية ذات ضوابط صارمة على استهلاك المشروبات الكحولية، مما يمثل تحديات فريدة لمنظمي حدث ترعاه إحدى العلامات التجارية الكبرى للجعة وغالبا ما يرتبط الحدث بعشاق الجعة.

وأوضح المصدر “الجعة ستكون متاحة عندما تفتح البوابات، أي قبل انطلاق المبارايات بثلاث ساعات. كل من يريد شرب الجعة سيكون قادرا على ذلك. وبعد ذلك عندما يغادر الملعب أيضا لمدة ساعة بعد صفارة النهاية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما اميركا والصين
هل ستبقى إدارة بايدن على التعريفات الجمركية على الصين؟
الولايات المتحدة وتايوان
البنتاغون: صفقة محتملة بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان
اميركا وايران
أمريكا تجبر إيران مجددا على الإفراج عن زورقين مسيرين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الراحل جورج الراسي وحاتم
بالصور والفيديو.. جويل حاتم تفتح النار على والدها وتحمله مسؤولية زواجها
جورج الراسي
تطور قضائي جديد في حادثة وفاة جورج الراسي
جويل حاتم وجورج الراسي
عندي إثباتات.. جويل حاتم تفجر مفاجأة بشأن رفيقة جورج الراسي في الحادث