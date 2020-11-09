خبر سار … شركة فايزر تعلن أن لقاحها ضد كوفيد-19 فعّال بنسبة 90%

بعد معاناة دامت لأشهر طويلة مع فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، فقد فيها العالم ملايين الناس بسبب الإصابة بفيروس مستجد لا يزال العلماء حتى اللحظة في طور اكتشافه بشكل مفصل. أعلنت شركتا “بفايزر” و”بيونتيك” أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره “فعّال بنسبة 90%”، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه جرى قياس “هذه الفعالية للقاح” عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحاً وهمياً، “بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية” و28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى.

ومن جهته رحب الرئيس السابق دونالد ترامب بـ”نبأ سار” بعد إعلان شركة فايزر عن فعالية لقاحها ضد كوفيد-19

وأشار وزير الصحة الألمانية إلى أن نتائج المرحلة الثالثة من لقاح فايزر مشجعة للغاية.

ومن جهة أخرى سجلت البورصات الأوروبية ارتفاعاً كبيراً بعد الإعلان عن احتمال التوصل إلى لقاح فعّال ضد كورونا.