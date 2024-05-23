خبيرة بالأمم المتحدة تحث إسرائيل على التحقيق في تقارير عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين

دعت خبيرة بالأمم المتحدة إسرائيل اليوم الخميس إلى التحقيق في العديد من اتهامات المعاملة الوحشية والمهينة وغير الإنسانية لمعتقلين فلسطينيين بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت أليس جيل إدواردز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب في بيان إنها تلقت ما يقال عن تعرض المعتقلين للضرب والإبقاء عليهم معصوبي الأعين ومقيدين وهم في الزنزانات لفترات طويلة.

ولم يصدر رد فعل بعد من الحكومة أو الجيش الإسرائيليين. ويقول الجيش إنه يتصرف وفقا للقانونين الإسرائيلي والدولي وإن من يعتقلهم يحصلون على الغذاء والماء والدواء والملبس الملائم.

وذكرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة أنها تلقت تقارير عن حرمان بعض المعتقلين من النوم وتهديدهم بالعنف الجسدي والجنسي وإهانتهم وتعريضهم لأفعال مهينة منها “التقاط صور ومقاطع فيديو لهم في أوضاع مهينة”.

وأضافت إدواردز “أنا قلقة على وجه التحديد من أن هذا النسق من الانتهاكات الذي ظهر، بالتضافر مع انعدام المحاسبة والشفافية، يهيئ بيئة سانحة لمزيد من المعاملة المسيئة والمهينة للفلسطينيين”.

وتابعت “يتعين على السلطات الإسرائيلية التحقيق في جميع شكاوى وتقارير التعذيب أو إساءة المعاملة بسرعة وحيادية وفعالية وشفافية. لا بد من محاسبة المسؤولين على جميع المستويات، بما في ذلك القادة، ولدى الضحايا الحق في التعويض وعلاج الضرر”.

وبدأت العملية العسكرية الإسرائيلية بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي تقول إحصاءات إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 253 رهينة.

ويقول مسعفون فلسطينيون إن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ذلك الحين أسفر عن مقتل ما يقرب من 36 ألف فلسطيني ونزوح أغلب سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتسبب في أزمة إنسانية فادحة.