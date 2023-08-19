خبير اقتصادي عالمي: النموذج الاقتصادي الصيني "لن ينطلق مرة أخرى"

‏يقول المستثمر المخضرم ديفيد روش إن النموذج الاقتصادي الصيني “جرفته المياه إلى الشاطئ” وأنه “لن ينطلق مرة أخرى”، مما سيكون له تأثير كبير على الأسواق العالمية.

و‏ على الرغم من الارتفاع الملحوظ في أسواق الأسهم حتى الآن هذا العام، فقد تزايدت المخاوف بشأن التأثير المضاعف المحتمل للتباطؤ المطول في الصين.

‏وصرح روش، الرئيس والمحلل الاستراتيجي العالمي في إندبندنت إستراتيجي، لبرنامج “صندوق سكواوك بوكس أوروبا” على قناة سي إن بي سي يوم الخميس أن أسواق الأسهم العالمية فشلت في تسعير التراجع طويل الأجل في الدور الذي يلعبه التصنيع في دعم اقتصادات الأسواق الناشئة.

‏قال روش، الذي تنبأ بشكل صحيح بتطور الأزمة الآسيوية في عام 1997 والأزمة المالية العالمية عام 2008: “نشتري جميعًا سلعًا بها خدمات أكثر من المعدن على سبيل المثال، لذلك حتى ناتج التصنيع مليء بالخدمات”.

‏وأضاف أن الاقتصادات التي صدّرت السلع المصنعة تاريخيًا ستكافح لتحقيق أي نمو ذي مغزى في هذا القطاع، الأمر الذي سيؤدي إلى “خيبات أمل كبيرة لدى السكان، والمزيد من المشاكل الجيوسياسية والمزيد من أعمال الشغب في الشوارع”.

‏قال روش: “من الواضح أن النموذج الصيني تم غسله على الشاطئ وأن به عدد كبير من الثقوب القديمة فيه، ولن ينطلق مرة أخرى”. لم ترد السفارة الصينية في لندن على الفور على طلب سي إن بي سي للتعليق.

‏”ليس لديهم حقًا نهج للتخلص جراحيًا من الديون المعدومة والأصول السيئة، وفي الوقت نفسه، لن يكونوا قادرين على الاعتماد على مقاييسهم التقليدية للنمو. وهذه هي المشكلة الكبرى “.

‏يرى روش أن التغيرات الديموغرافية في الصين تعني أن البلاد لم يعد لديها عدد كافٍ من الشباب لتبرير التجديد الكامل لدورتها العقارية – وهي سوق تُقدَّر غالبًا ما بين 20٪ و 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

‏جنبا إلى جنب مع الأزمات المختلفة التي تجتاح الأسواق النامية، من أمريكا اللاتينية إلى روسيا إلى النيجر ومنطقة الساحل في أفريقيا، قال روش إن الخطر الهبوطي الكبير الذي لم تستعد الأسواق له بعد، هو أن هوامش الربح ستحتاج إلى الضغط حتى تتمكن الأسواق المتقدمة في الغرب من خفض التضخم بشكل مستدام.

‏وأشار إلى أن السوق هبط في ظل تصحيح هبوطي “كبير جدًا”، بمجرد أخذ هذه المخاطر المتزامنة العديدة في الاعتبار في النهاية.

‏على هذا النحو، أوصى روش المستثمرين بضرورة البحث عن “تراكم بطيء” لسندات الخزانة الأمريكية وأصول الملاذ الآمن التي توفر عوائد عند مستوياتها الرخيصة الحالية.

‏وأضاف: “أعتقد أنه على عكس سنوات الاعتدال العظيم – [عندما] لم تحصل على أجر مقابل الاحتفاظ بالنقد أو الاحتفاظ بالسندات – الآن تفعل ذلك”.